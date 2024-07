Espanha e França abrem a semifinal da Eurocopa; veja onde assistir

A primeira seleção finalista da Eurocopa será conhecida nesta terça-feira (09). Espanha e França se enfrentam às 15h (horário de Mato Grosso do Sul), na Allianz Arena, em Munique, no primeiro jogo da semifinal, com transmissão ao vivo da Globo, do Globoplay e do Sportv.

A Espanha é única seleção com 100% de aproveitamento na competição, e chega à semifinal após vencer a Alemanha, dona da casa, na prorrogação. Caso se classifique para a final, a equipe espanhola emplacará sua sexta vitória na Euro, algo que nenhuma outra equipe fez na história da competição.

No entanto, o técnico Luis de la Fuente não terá o time completo, pois o lateral-direito Carvajal e o zagueiro Le Normand terão de cumprir suspensão. Além disso, o meia Pedri está fora da Euro devido a uma lesão sofrida na partida contra a Alemanha.

Já a França fez um jogo eletrizante contra Portugal, que só foi decidido nos pênaltis. João Félix errou sua cobrança pelo lado português, enquanto a Seleção Francesa converteu todas e se garantiu na semifinal.

Já amanhã (10), acontece a outra semifinal da Eurocopa, entre Holanda e Inglaterra. Os holandeses foram os únicos que não decidiram a passagem à semifinal depois do tempo regulamentar. Eles viraram o placar em 2 a 1 em cima da Túrquia.

Enquanto isso, a Inglaterra passou sufoco diante da Suíça. Os suíços abriram o placar, e Saka deixou tudo igual para os ingleses. Com isso, o confronto foi para a prorrogação, persistiu no empate, e seguiu para os pênaltis, onde Belligham e companhia se classificaram.

O jogo acontece às 15h (horário de Mato Grosso do Sul), no estádio Signal Iduna Park, em Dortmund, e será transmitido pela CazéTV.

