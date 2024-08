Espanha vence a França e leva o ouro no futebol masculino das Olimpíadas

Em casa, a Seleção Francesa masculina de futebol enfrentou a Espanha na final, uma decisão que entrará para a história dos Jogos Olímpicos. Os espanhóis chegaram a abrir 3 a 1, mas os anfitriões foram buscar o empate nos acréscimos do segundo tempo.

Já na prorrogação, Sergio Camello garantiu a vitória por 5 a 3 com dois gols, e a segunda medalha de ouro para a Espanha no futebol masculino. Donos da casa, os franceses também buscaram o segundo título nas Olimpíadas, mas ficaram com a prata diante de um lotado Parc des Princes, estádio do PSG.

Fermín López, do Barcelona, foi o destaque da Espanha ao marcar os gols que garantiram a virada ainda no primeiro tempo.

No segundo tempo, um gol contra de Juan Miranda deixou a decisão aberta até os minutos finais, quando um pênalti do lateral-esquerdo espanhol sobre Kalimuendo foi marcado pelo brasileiro Ramon Abatti com a ajuda do VAR. Mateta marcou, e a decisão foi para a prorrogação.

No primeiro tempo extra, Camello marcou com estilo ao dar cavadinha sobre Restes e recolocou os espanhóis em vantagem. Nos últimos 15 minutos, a França foi para cima, mas a pontaria deixou a desejar, e o goleiro Arnau Tenas aguentou a pressão. No final do confronto, Tenas deu a assistência para Camello sacramentar o 5 a 3.

Festa espanhola no Parc des Princes!

