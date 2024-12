Estádio Rei Pelé é inaugurado em Araruama com estátua de bronze do ídolo

Neste sábado (28), foi inaugurado em Araruama, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, o Estádio Municipal Rei Pelé, um novo marco para o município que homenageia o maior ídolo do futebol brasileiro.

A cerimônia contou com a presença de autoridades locais e ex-jogadores que, ao longo das décadas, contribuíram para a história do esporte no país. Entre os ilustres presentes estavam Túlio Maravilha, Jairzinho e Brito, companheiros de Pelé na Copa de 1970, além de Andrade, Rondinelli e Janaína Ventura, filha de Jairzinho.

O estádio, com área total de 10.437 metros quadrados, conta com campo de futebol de 105 metros de comprimento por 65 metros de largura, e capacidade para 2.685 espectadores nas arquibancadas.

Além de uma estrutura moderna, que inclui vestiários, salas para a imprensa, camarotes e um telão. O espaço ainda abriga o Memorial Rei Pelé, uma área dedicada a contar a trajetória do ídolo, com fotos e objetos históricos.

O destaque do novo estádio é a estátua de Pelé, com três metros de altura e 400 kg de peso, banhada a bronze.

A estátua foi inspirada no momento em que Pelé marcou seu milésimo gol, em 1969, durante uma partida entre Santos e Vasco no Maracanã. O monumento foi esculpido pelo artista Rodrigo Pedrosa, que levou seis meses para concluir a obra.

O Estádio Rei Pelé também tem uma importante função social para a comunidade de Araruama. Dentro do espaço, foi criado o Centro Esportivo de Futebol, inspirado no apelo de Pelé para a inclusão das crianças. Em 1969, ao marcar seu milésimo gol, Pelé fez um apelo emocionado pelo bem-estar das crianças pobres. Para atender esse pedido, o projeto “Milésimo Gol Rei Pelé” foi implementado, oferecendo treinamento em futebol para meninos e meninas da rede pública municipal de ensino.

Atualmente, 700 crianças participam do projeto, que visa identificar talentos e dar oportunidades para o desenvolvimento de futuros profissionais do futebol. Os estudantes treinam no contraturno escolar e aqueles que se destacam poderão ser selecionados para treinamentos avançados no próprio estádio.

