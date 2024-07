Federação de Skate de MS é criada a fim de estruturar modalidade no Estado

No dia 04 de julho, nasceu a Federação de Skate de Mato Grosso do Sul (FSMS). Um projeto que estava no papel desde 2021, que contou com o apoio da Associação Sul-Mato-Grossense de Downhill Skate (ASDS), e que precisou esperar a criação da associação de skatistas de Dourados e de Chapadão do Sul.

“Colocar a gente no mapa”, disse o presidente da FSMS, Reynardt Peralta, sobre o objetivo da federação. Ele comandará a instituição ao lado de Diego Feitosa, vice-presidente.

Sem a FSMS, os skatistas do Estado não tinham vínculo com a Confederação Brasileira de Skate (CBSK), e estava longe do cenário nacional da modalidade, e dos recursos que ela pode gerar. “Sem federação, não temos acesso a nada”, complementou Reynardt.

Agora, com a criação da instituição, o Estado passará a ter estrutura para campeonatos, poderá dá suporte aos atletas locais, e gerará mais oportunidades a eles.

Outro objetivo é focar na construção e reconstrução das pistas de skate em MS. Segundo Reynardt, elas estão em "péssimas condições, velhas e com chão destruído". Além de fomentar a prática do esporte no interior do Estado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também