Federação marca reunião técnica sobre Estadual Feminino de Futebol

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Feminino está previsto para iniciar em outubro, mas na próxima terça-feira (20), a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) colocará em discussão o formato que a competição deverá seguir.

A discussão será feita em uma reunião, às 14h, na sede da FFMS, em Campo Grande. A conversa contará com representantes dos clubes participantes da competição e da Federação. O objetivo será aprovar a forma de disputa, o regulamento, a tabela e as datas de início e término do Estadual.

Conforme o diretor de competições da Federação, Marco Tavares, os representantes dos clubes também deverão apresentar os documentos obrigatórios para participar da disputa.

Atual campeão, o Operário está confirmado na competição, assim como o Comercial, Portuguesa, Cefac/Esquerdinha, Seinter de Dois Irmãos do Buriti, Costa Rica, Corumbaense, São Gabriel e Aquidauanense.

