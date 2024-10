Felipe Melo anuncia fim da carreira em 2025

Felipe Melo anunciou que vai encerrar sua carreira de jogador no fim de 2025, apesar de estar focado em renovar seu contrato com o Fluminense para participar do Mundial de Clubes.

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, afirmou que a renovação só será discutida após o término do Brasileirão 2024, o que deixa a situação em suspenso até lá.

Com 41 anos, ele já está pensando na transição para treinador, pois possui uma licença Pro da AFA e está preparado para esse novo desafio. "Obviamente não comecei ainda a minha transição. Ainda quero, apesar de ter contrato até dezembro, quero e sonho muito em renovar o contrato com o Fluminense e jogar o Mundial", disse.

Atualmente, o Fluminense ocupa o 16º lugar na tabela do Brasileirão, com 30 pontos, e tem um jogo a menos em relação aos rivais na luta contra o rebaixamento. O foco agora é na preparação para o clássico contra o Flamengo, em 17 de outubro, enquanto o Tricolor busca se distanciar da zona de rebaixamento.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também