Felipe Melo é acusado de intimidar jovem em condomínio de luxo

Felipe Melo, atualmente zagueiro do Fluminense, foi acusado de intimidar um jovem torcedor do Botafogo, vizinho do atleta em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca.

De acordo com o registro de ocorrência aberto pela mãe do adolescente de 15 anos, Vanessa Cruz de Azevedo Ferreira, o jogador apresentou comportamento agressivo depois que o filho dela revelou ser torcedor do Botafogo. Felipe Melo nega as acusações.

Vanessa contou que o filho teria descido para passear com os cachorros no domingo (22) à noite e cumprimentou o camisa 30 do Fluminense ao vê-lo sair da quadra poliesportiva do prédio. Foi quando, segundo o relato, o jogador subiu o tom.

Felipe Melo teria encostado o rosto no jovem com o intuito de amedrontá-lo. "Meu filho precisou dar alguns passos pra trás. Perguntava se estava tirando ele de 'otário' ou de 'maluco'", detalhou Vanessa, que ainda afirmou: "Ele precisou ser contido por um outro homem, que temia a possibilidade de ocorrer uma agressão física".

Porém, a fama de Felipe Melo não é boa. O jogador é visto como um jogador "cabeça quente", tanto que foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por agredir o assessor do Atlético-GO, Álvaro de Castro, em um jogo entre clube e o Fluminense. O episódio aconteceu em 15 de junho de 2024.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também