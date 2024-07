FFMS abre inscrição para curso de gandulas e maqueiros

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) abriu as inscrições para um curso de capacitação para gandulas e maqueiros para atuarem nos próximos campeonatos estaduais das categorias Sub-15, Sub-17, Feminino e Série B, em Campo Grande.

O curso será gratuito, e realizado no Estádio Jacques da Luz, na Vila Moreninhas 2, no dia 10 de agosto, das 9h às 11h30. Será ministrado pela gandula Luciene Salina Maciel, com a participação de delegados de jogos e árbitros.

Conforme a programação, os participantes terão aulas teóricas e práticas, com explicações no campo e experiências em uma partida real.

“A qualificação desses profissionais é essencial para garantir que os jogos ocorram de maneira organizada e segura. Estamos investindo na formação para que possam desempenhar suas funções com excelência e contribuir efetivamente para o desenvolvimento do nosso futebol”, ressalta Luciene Salina Maciel.

As vagas são limitadas e as inscrições vão até o dia 05 de agosto, podendo ser feitas através do site oficial da FFMS, clicando aqui.

