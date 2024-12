Fifa define datas da Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil

A Fifa anunciou nesta terça-feira (10), em Zurique, na Suíça, as datas da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.

A competição acontecerá de 24 de junho a 25 de julho, com a partida de abertura marcada para uma quinta-feira e a final para um domingo.

Ainda sem a definição oficial das cidades-sede, representantes da Fifa visitaram, em outubro, 12 possíveis locais para jogos: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

A escolha final, prevista para o início de 2025, apontará entre 8 e 10 cidades, em um formato mais enxuto do que o da Copa do Mundo masculina de 2014, que teve 12 sedes.

O Mundial contará com 32 seleções. O Brasil, como anfitrião, já está classificado. A divisão de vagas por continente será:

Conmebol: 3 vagas (incluindo o Brasil).

UEFA: 11 vagas.

Concacaf e CAF: 4 vagas cada.

AFC: 6 vagas.

OFC: 1 vaga.

Outras três vagas serão decididas em um torneio de playoffs entre 10 seleções. A primeira etapa dessa disputa será realizada entre novembro e dezembro de 2026, com a fase final em fevereiro de 2027.

