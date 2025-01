Flamengo acerta contratação de Juninho por 5 milhões de euros

O Flamengo chegou a um acordo com o Qarabag, do Azerbaijão, para a contratação do atacante Juninho.

O clube europeu deu o aval para a versão final do contrato neste domingo (12), e o jogador é esperado no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (13) para realizar exames médicos e oficializar o vínculo com o Rubro-Negro. O contrato será válido por quatro anos, até o final de 2028.

A negociação foi fechada por 5 milhões de euros (cerca de R$ 31,2 milhões), valor que será pago de forma parcelada. O clube carioca aguardava a concretização da venda de Fabrício Bruno ao Cruzeiro, por 7 milhões de euros (R$ 44 milhões), para reforçar o caixa antes de concluir a transação.

Juninho estava próximo de acertar com o Sevilla, da Espanha, mas o Flamengo entrou forte na disputa e reverteu a situação. A mudança de rumo teve como peça-chave o lateral Filipe Luís, que ligou para o atacante no último fim de semana para convencê-lo a optar pelo clube carioca.

Na última quinta-feira (9), o Flamengo formalizou a proposta oficial ao Qarabag e acelerou as tratativas.

Juninho chamou a atenção de grandes clubes europeus na temporada 24/25, quando marcou 11 gols e deu duas assistências em 25 partidas pelo Qarabag na Liga Europa.

Revelado pelo Athletico-PR em 2015, o jogador construiu sua carreira internacional a partir de 2019, com passagens por Estoril Praia e Chaves, em Portugal, antes de chegar ao Qarabag em 2023.

O clube do Azerbaijão resistiu às propostas pelo atacante ao longo dos últimos meses, com o objetivo de disputar a Liga dos Campeões em 2025. No entanto, com a ausência de classificação para o torneio, o Qarabag optou por aceitar a venda.

