Flamengo e Corinthians disputam leilão acirrado por jogador

Jônathas Padilha, com informações da Uol

O Corinthians e o Flamengo estão na concorrência para contratar o atacante do Goiás, Michael. O clube paulista foi informado que o clube carioca fez uma proposta há três dias e em resposta avisou o clube goiano e o jogador que não entrará em um leilão no mercado da bola.

Mesmo sabendo que o Flamengo paga este salário para alguns de seus reservas atualmente, o Corinthians não aumentará a proposta salarial para o atacante. A decisão depende agora do atleta, que foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado.

O Corinthians também sabe os valores da proposta do Flamengo ao Goiás. O carioca ofereceu 7,5 milhões de euros, R$ 34 milhões por 75% dos direitos econômicos. Por sua vez, o paulista ofertou 5 milhões de euros (R$ 22,7 milhões) por 50% dos direitos econômicos.

