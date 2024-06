FlaxFlu: Torcidas organizadas brigam antes da partida pelo Brasileirão

Horas antes do clássico entre Fluminense e Flamengo neste domingo (23), pela 11ª rodada da Série A do Brasileirão, membros de torcidas organizadas de ambas as equipes protagonizaram confrontos.

No entorno do estádio do Maracanã, palco da partida, torcedores do Flamengo jogaram pedras, garrafas e objetos contra a torcida do Fluminense, que se aproximaram até um local que normalmente é frequentado pelos rubro-negros. Policiais foram acionados para conter a confusão com bombas de efeito moral.

Mas não foi só no Maracanã que teve briga. Segundo a Rádio Itatiaia, um pequeno grupo com cerca de 50 torcedores do Flamengo, também causaram confusão na entrada da estação ferroviária do bairro Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, policiais do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) e do 41ºBPM (Irajá), com apoio de homens do 14ºBPM (Bangu), foram deslocados para conter a confusão.

Apenas um homem foi preso, e foram apreendidos um protetor bucal, uma tesoura, aparelhos celulares e drogas.

