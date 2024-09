Futsal: Seleção Brasileira inicia jornada rumo ao hexa com goleada de 10 a 0

Em busca do hexa e com a intenção de quebrar um jejum de 12 anos sem vencer a Copa do Mundo de futsal, a seleção brasileira estreou na edição de 2024, realizada no Uzbequistão.

A partida de estreia foi contra Cuba, realizada neste sábado (14), na qual os brasileiros golearam os cubanos por 10 a 0. Marcel e Marlon foram os destaques da partida, com três gols cada.

A goleada na estreia confirmou o favoritismo do Brasil no Grupo B, que teve também a vitória da Tailândia por 2 a 1 sobre a Croácia.

Após o primeiro gol, feito por Marcel, a Seleção Brasileira passou a jogar com mais tranquilidade. O segundo foi de autoria de Neguinho, seguido de Marlon. Felipe Valério marcou o quarto com um chute rasteiro.

O segundo tempo foi um passeio da Seleção Brasileira, que fez o quinto, a 17 minutos do fim, com um chute de chapa de Marcel. O sexto saiu em um chute de longa distância de Marlon.

Faltava o gol do eleito melhor jogador do mundo, Pito, que resolveu deixar a sua marca. Ele driblou o marcador, com direito a pedalada, e fez o sétimo. Arthur costurou a marcação e ampliou o marcador a favor do Brasil: 8 a 0.

O Brasil ainda fez o nono com Marcel. A goleada foi decretada com um golaço de calcanhar de Marlon, que contou com uma falha do goleiro cubano, Perez.

O Brasil volta a jogar na próxima terça-feira (17), às 11h (horário de Mato Grosso do Sul), para enfrentar a Croácia.

