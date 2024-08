Gabi Garcia diz que beijo de Craig Jones foi combinado

Carla Andréa, com ge

O episódio #297 do podcast Mundo da Luta recebeu a lutadora Gabi Garcia, que na última semana, protagonizou "um beijo forçado".

Saiba Mais Esportes Lutadora brasileira é beijada à força por adversário durante pesagem

A brasileira, hexacampeã mundial de jiu-jítsu e tetracampeã do Abu Dhabi Combat Club Submission Wrestling World Championship (ADCC), ganhou ainda mais notoriedade nos últimos dias após fazer uma luta intergênero com Craig Jones e conquistou o público em Las Vegas (EUA). Antes do evento, porém, o australiano deu um beijo na gaúcha, que muitos acharam que foi à força, mas que a própria garantiu que foi combinado.

"Foi combinado. Foi combinado, mas não do jeito que aconteceu. Era para ser só um selinho, mas ele segurou minha cabeça e acabou me dando uma cabeçada. Ele disse que eu era boa atriz, mas eu disse que só não queria repetir", disse a lutadora.

A repercussão foi melhor do que o esperado por Gabi. A brasileira garantiu que não acreditava em tamanho carinho, mas que este momento sempre esteve nos seus sonhos. "Eu sabia que iria gerar muita polêmica e que a repercussão seria ruim. Muita gente disse que eu deveria processá-lo, que foi assédio. Ele é uma pessoa incrível, eu vi a repercussão. Eu não queria o beijo, mas foi combinado para ser a cereja do bolo. Foi parte do entretenimento. Às pessoas que se sentiram ofendidas, digo que não foi forçado, eu estava ali", complementou.

O beijo aconteceu na pesagem para a luta entre Gabi e Craig, que aconteceu no último sábado (17), válida pela primeira edição do Craig Jones Invitational. O australiano derrotou a brasileira.

A competição aconteceu em torno de prêmios milionários, com confrontos inusitados para atrair a atenção de atletas e fãs do grappling. Uma das principais atrações do evento foi a luta entre a brasileira e o australiano.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Esportes Lutadora brasileira é beijada à força por adversário durante pesagem

Deixe seu Comentário

Leia Também