Lutadora brasileira é beijada à força por adversário durante pesagem

A lutadora brasileira Gabi Garcia foi beijada à força pelo também lutador Craig Jones, da Austrália. O caso aconteceu durante a pesagem oficial dos dois antes da luta pelo Craig Jones Invitational (CJI), que farão em Las Vegas, nos Estados Unidos, no próximo sábado (17).

No momento em que realizariam a encarada oficial para as fotos de divulgação do evento, Craig puxou o rosto da brasileira e a beijou sem seu consentimento. Gabi imediatamente reprovou a atitude, deu um empurrão no adversário e ameaçou correr atrás dele.

Ela preferiu deixar o local. Gabi chegou a cogitar cancelar o embate entre os dois. “Você cruzou a linha! Aproveite seu show”, afirmou.

Em sua conta oficial no Instagram, Craig Jones debochou da situação e chegou a provocar o público brasileiro. “Luta cancelada. Acho que os brasileiros não sabem brincar”, declarou. Mas a luta está mantida para este final de semana.

Craig é o realizador do evento, que atrai o público por promover lutas entre homens e mulheres. Já Gabi é tetracampeã do Abu Dhabi Combat Club Submission Wrestling World Championship (ADCC) e nove vezes campeã mundial de Jiu-Jitsu.

