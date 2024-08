Gabrielzinho conquista seu segundo ouro nas Paralimpíadas 2024

Brenda Leitte, com ge atualizado em 31/08/2024 às 16h58

Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, dominou cada metro da piscina na final dos 50m costas classe S2, ganhou seu segundo ouro nas Paralimpíadas de Paris 2024 e saiu da água respingando talento, alegria e carisma por toda a Arena La Defénse. Com o tempo de 50s93, o brasileiro segue em sua missão de transformar Paris em baile, com direito à sua já tradicional comemoração com língua para fora e dancinha.

Foi o segundo ouro da natação brasileira neste sábado (31), depois da conquista de Maria Carolina Santiago nos 100m costas S12 um pouco mais cedo. Na entrevista após a prova, ele não teve dúvidas de que "amassou" novamente.

Com uma largada poderosa, Gabrielzinho tomou distância dos adversários no primeiro trecho, que faz todo embaixo da água. Ao emergir, foi aumentando a diferença a cada ondulação de corpo, e bateu o recorde das américas na prova - a exemplo do que Carol Santiago fez mais cedo.

O segundo lugar ficou com o russo Vladimir Danilenko, que competiu pela equipe de Atletas Neutros e fez o tempo de 57s54. O chileno Alberto Caroly Abarza Diaz terminou em terceiro, com o tempo de 58s12.

Com o resultado, o nadador de 22 anos já soma quatro ouros e uma prata na carreira: foi campeão dos 50m e 100m costas em Paris e dos 50m costas e 50m livre em Tóquio 2020, onde também foi vice nos 100m costas. Gabrielzinho ainda voltará à piscina para as disputas dos 50m livre, dos 200m livre e dos 150m medley, todos na classe S2.

A natação do Brasil já coleciona sete medalhas em Paris, sendo três de ouro, uma de prata e três de bronze:

Gabriel Araújo - 50m costas S2 - ouro

Gabriel Araújo - 100m costas S2 - ouro

Maria Carolina Santiago - 100m costas S2 - ouro

Phelipe Rodrigues - 50m livre S10 - prata

Talisson Glock - 200m medley SM6 - bronze

Gabriel Bandeira - 100m borboleta S14 - bronze

Revezamento 4x50m livre misto (20 pontos) - bronze.

