Galvão Bueno pode retornar à Band em 2025

O narrador Galvão Bueno está em negociações avançadas para retornar à Band em 2025, emissora onde iniciou sua carreira na Fórmula 1 em 1980.

As tratativas estão sendo conduzidas por sua filha e empresária, Letícia Galvão, que se reuniu com a alta cúpula da emissora, na última terça-feira (17), para discutir os detalhes do acordo.

De acordo com informações do jornalista Flávio Ricco, as conversas entre a equipe de Galvão e a Band estão em um estágio positivo, e o retorno do narrador à televisão aberta é visto como provável.

Este acordo com a Band não seria exclusivo, já que Galvão também fechou contrato com a Amazon Prime para narrar os jogos do Campeonato Brasileiro de 2025.

Na plataforma de streaming, ele será o responsável pela transmissão de todas as 38 partidas exclusivas do torneio.

O objetivo de Galvão é manter sua ampla exposição no cenário esportivo. Por isso, ele e sua equipe também buscaram contato com outras emissoras, como o SBT, mas sem sucesso. Já a Band demonstrou interesse e as conversas seguem em boa direção para o fechamento do acordo.

Se o retorno à Band se concretizar, Galvão estará de volta à emissora após 43 anos. Além disso, o narrador continuará investindo em projetos independentes, como seu canal no YouTube, o Canal GB, que passará por uma reformulação e buscará novos patrocinadores para 2025.

O fim deste ano marcará o encerramento definitivo da segunda passagem de Galvão pela TV Globo. Após anunciar sua saída da emissora em março de 2022, o narrador retornou à Globo para a cobertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024, participando da cerimônia de abertura e das transmissões da Central Olímpica.

