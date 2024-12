Grêmio anuncia saída do técnico Renato Gaúcho

Após o Grêmio termina o Campeonato Brasileiro em 14º lugar, o técnico Renato Portaluppi deixará o cargo. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (09).

O técnico encerra sua quarta passagem no comando técnico do Tricolor, após dois anos e três meses de trabalho.

Durante esse período, Renato conduziu o time em 141 partidas, com 70 vitórias, 31 empates e 40 derrotas, com um aproveitamento de 57%.

Sob o seu comando, o Grêmio conquistou dois títulos estaduais e um vice-campeonato brasileiro em 2023. Apesar desses feitos, o desempenho em competições nacionais e continentais em 2024 foi abaixo das expectativas, com eliminações precoces na Copa do Brasil e na Libertadores.

No Brasileirão, conseguiu garantir a permanência do time na Série A com duas rodadas de antecedência.

Renato destacou que sua saída foi uma decisão pessoal, motivada por um desejo de descanso e pela sensação de que era o momento certo para encerrar o ciclo. O técnico expressou gratidão ao clube, à diretoria e à torcida, reafirmando a forte conexão que mantém com o Grêmio.

Confira na íntegra a nota oficial do Grêmio:

"O Grêmio comunica que o contrato do técnico Renato Portaluppi não será renovado para a próxima temporada. Em reunião na manhã desta segunda-feira com o presidente Alberto Guerra o treinador informou o desejo de deixar o clube.

Renato é o técnico que mais vezes comandou o Grêmio na história. Em 2024, alcançou a marca de 805 partidas, sendo 542 jogos como treinador.

O Clube agradece por toda a dedicação e empenho durante mais esta passagem pelo Tricolor e seguirá torcendo pelo seu sucesso. Ídolo como atleta e técnico, Renato será sempre reconhecido por sua contribuição ao Grêmio.

