Imagens fortes: joelhada abre "cratera" na testa de lutador na PFL

O lutador brasileiro Gabriel Braga estava próximo de garantir a primeira posição na temporada regular do peso-pena da PFL. Ele só precisava que Justin Gonzales resistisse ao inglês Brendan Loughnane até o soar do gongo final, e o americano vinha mostrando muita disposição e resistência para isso. Contudo, uma joelhada brutal de Loughnane abriu um corte tão grande na testa de Gonzales que o árbitro não teve escolha senão encerrar a luta aos 3min34s do segundo round.

Se dependesse do lutador americano, o confronto continuaria. Porém, após o médico examinar o que o narrador Luiz Prota descreveu como uma "cratera" no frontal do atleta, sua recomendação ao árbitro Jason Herzog foi encerrar a contenda, para não trazer estragos maiores e permanentes para Gonzales. O atleta lamentou muito. Veja no vídeo no início da matéria a partir de 11min00s e na foto abaixo como ficou a testa do lutador - atenção: as imagens são fortes.

O resultado colocou Brendan Loughnane na primeira posição entre os pesos-penas, com 11 pontos somados na classificação, e jogou Gabriel Braga para a segunda posição, com 10. O brasileiro também teria somado 11 pontos se não tivesse um ponto deduzido por não bater o peso na pesagem, mas não faria diferença, pois Loughnane passou menos tempo total no cage em suas duas apresentações (5min00s) que Braga (6min47s).

Com isso, Loughnane terá um casamento de luta mais "amigável" nas semifinais: enfrentará o quarto colocado Kai Kamaka III, que soma 14 vitórias, cinco derrotas e um empate no seu cartel. Gabriel, por sua vez, vai pegar o terceiro colocado, o russo Timur Khizriev, invicto em 16 lutas.

