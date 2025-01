Ingressos para jogo da Superliga Masculina de Vôlei começam a ser vendidos nesta quinta

Saiba Mais Esportes Campo Grande recebe jogo da Superliga Masculina de Vôlei em março

Os ingressos para o confronto entre Suzano e Cruzeiro, válido pela Superliga Masculina de Vôlei, estarão à venda a partir das 12h desta quinta-feira (16). A partida acontecerá no dia 23 de março, às 19h, em Campo Grande.

Os ingressos podem ser adquiridos tanto online quanto presencialmente. A compra online estará disponível no site oficial do evento. Já os pontos de venda presenciais serão as lojas Planeta Esportes, localizadas em: Rua 7 de Setembro, nº 592; Shopping Campo Grande; Shopping Norte Sul; Rua Maracaju, nº 140.

Os times em quadra

O Cruzeiro chega ao confronto como líder da Superliga. O time possui um currículo com conquistas como cinco títulos mundiais, dez Sul-Americanos, oito Superligas, oito Copas do Brasil e cinco Supercopas do Brasil.

Já o Suzano, equipe da Grande São Paulo, encerrou a primeira metade da fase classificatória da Superliga em sexto lugar, com 16 pontos, garantindo uma posição no G8. O time também conquistou vaga nas quartas de final do segundo principal torneio nacional.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Esportes Campo Grande recebe jogo da Superliga Masculina de Vôlei em março

Deixe seu Comentário

Leia Também