Inscrições para Jogos Escolares de Campo Grande são prorrogadas até terça-feira

O prazo de inscrição para a 38ª edição dos Jogos Escolares de Campo Grande, nas modalidades individuais, foi ampliado e agora segue aberto até terça-feira (17). A competição, voltada para estudantes de 12 a 17 anos, começa ainda neste mês na Capital.

Organizado pela Fundação Municipal de Esportes de Campo Grande (Funesp), o evento também define atletas que irão representar o município nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul.

Os participantes serão divididos em duas faixas etárias, nas categorias masculina e feminina. A categoria A reúne atletas de 15 a 17 anos, enquanto a categoria B é destinada a estudantes de 12 a 14 anos.

A programação inclui diversas modalidades, como atletismo, badminton, ciclismo, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, vôlei de praia, xadrez, wrestling e atletismo adaptado.

As inscrições devem ser feitas pela internet, mas a entrega da documentação precisa ser realizada presencialmente na Gerência de Organização de Eventos da Funesp, localizada na Rua Paulo Coelho Machado, 663, no bairro Santa Fé, das 7h30 às 13h. O regulamento e os formulários estão disponíveis no site da fundação.

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