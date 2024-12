Inter Flórida goleia M2 Juventus e conquista a Liga Terrão 2024

O Inter Flórida, de Dourados, conquistou a Liga Terrão de 2024 com uma goleada memorável sobre o M2 Juventus de Bonito por 7 a 0. A final, disputada neste domingo (8), na Arena Serra Azul, em Campo Grande, marcou o maior placar já registrado em uma decisão da competição.

A partida consagrou o time douradense como o grande destaque do futebol amador do Estado. O protagonista do jogo foi o atacante Melo, que brilhou ao marcar quatro dos sete gols do Inter Flórida.

O Inter Flórida começou pressionando e, logo aos 3 minutos e 44 segundos, abriu o placar com Pedrinho, que aproveitou uma cobrança de escanteio para balançar as redes. Pouco depois, aos 6’20, Melo iniciou seu show: recebeu a bola na entrada da área, driblou a defesa adversária e marcou um belo gol no canto direito.

Aos 7’59, o terceiro gol do Inter Flórida veio em um contra-ataque fulminante. Melo recebeu um lançamento longo, driblou o goleiro e marcou novamente, aumentando a vantagem para 3 a 0.

Ainda no primeiro tempo, aos 25’07, Everton, do M2 Juventus, foi expulso após cometer um pênalti. Melo cobrou com perfeição, anotando o quarto gol do time douradense e fechando a etapa inicial com 4 a 0 no placar.

Mesmo com um jogador a menos, o M2 Juventus tentou reagir no segundo tempo, mas a superioridade do Inter Flórida prevaleceu. Aos 5’08, Negueba ampliou, aproveitando um passe perfeito do camisa 11 da equipe. Poucos minutos depois, aos 9’58, Adelino marcou o sexto gol com um chute preciso após uma bela troca de passes.

O sétimo e último gol foi novamente de Melo, aos 18’10, em uma jogada rápida pela esquerda. O destaque também ficou para João Narciso, jovem camisa 22 de apenas 17 anos, que participou da construção da jogada.

O técnico Thiago Lucas “Kiu” comemorou o título destacando o espírito coletivo da equipe. “Só temos que agradecer a Deus, à amizade, união e ao amor que temos pela camisa. Desde o início nos fechamos em torno do objetivo e ficamos bem focados. Disse para eles que faríamos de tudo pelo título, e conseguimos. Agora, o estado conhece o Vermelhinho, que veio para marcar o nome do estado”, disse.

