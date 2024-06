Italo Ferreira vence etapa de Saquarema do mundial de surfe

Em uma final 100% brasileira na oitava etapa do circuito mundial de surfe, realizado em Saquarema, Italo Ferreira desbancou Yago Dora, atual campeão da fase, e levantou o troféu no Rio de Janeiro pela primeira vez na carreira, e assumiu a quarta colocação do ranking mundial.

Italo também manteve a tradição dos brasileiros sempre vencerem essa etapa do mundial. A final masculina reuniu os dois atletas que mais impressionaram os juízes no campeonato. O campeão, com duas notas 9, e Yago com 9.33 e 9.17, fizeram as quatro maiores somas do evento.

Com isso, Italo conquistou a segunda vitória da temporada - Teahupoo e Saquarema -. Com o vice-campeonato, Yago Dora assumiu a sexta posição do ranking. O catarinense também ficou em segundo lugar na última etapa em El Salvador.

No feminino, a americana Caitlin Simmers, atual número um do mundo, foi a campeã do último evento da World Surf League (WSL) antes dos Jogos Olímpicos de Paris, na qual o surfe será disputado em Teahupoo, no Taiti, entre os dias 27 de julho e 5 de agosto.

