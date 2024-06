JD1TV: Campo-grandenses acreditam que Seleção Brasileira vencerá Copa América

O Brasil estreia na Copa América nesta segunda-feira (24) contra a Costa Rica. Antes da competição, os brasileiros enfrentaram o México e venceram por 3 a 2, já contra os Estados Unidos, ficaram com o placar de 1 a 1.

Após o jogo, um dos ídolos do futebol brasileiro, Ronaldinho Gaúcho, declarou que não iria acompanhar a seleção na passagem pela Copa América, o que dividiu opiniões na internet. Em seguida, o “bruxo” revelou que a fala foi parte de uma campanha com a marca Rexona.

Por isso, o JD1 foi ao centro de Campo Grande para perguntar se a Seleção Brasileira terá o apoio dos campo-grandenses.

Assista:

