JD1TV: Distância não foi suficiente para fazer com que Loïc não acompanhe a Eurocopa

A Copa América e a Eurocopa estão rolando, e o Loïc Le Morvan, professor assistente da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), está torcendo para a Seleção Brasileira, e também para o seu país de origem, a França.

Ele que chegou em Campo Grande em março de 2023, vindo do sul da França, conta que o país não é tão apaixonado pelo futebol quanto o Brasil, mesmo assim os franceses acompanham a seleção local. “Não faz parte da cultura como no Brasil”, disse.

Segundo Loïc, a fase de grupos da Eurocopa será fácil para a França, que na opinião dele, chegará ao mata-mata. E ele revela que só assistirá os jogos quando a Seleção Francesa chegar às oitavas de final da competição.

