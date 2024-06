JD1TV: Dortmund x Real, para quem os campo-grandenses estão torcendo? veja

Hoje (01), acontece a final da Champions League, entre o time alemão Borussia Dortmund, e o espanhol Real Madrid, no Estádio de Wembley, em Londres, às 15h (horário de Mato Grosso do Sul).

O clube de Marco Reus busca a sua segunda ‘orelhuda’. Já Vini Jr. e companhia querem conquistar a competição pela 15º vez. A partida será transmitida pela TNT Sports, no canal da TNT e no streaming Max. Na TV aberta, a transmissão estará sob o comando do SBT.

Diante dessa final, o JD1 foi ao centro da Capital para perguntar aos campo-grandenses para quem eles estão torcendo.

Assista:

