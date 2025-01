João Fonseca e mais dois brasileiros avançam no quali do Australian Open

O tenista brasileiro João Fonseca, de 18 anos, deu um importante passo rumo ao seu primeiro Grand Slam, ao vencer o argentino Federico Agustin Gomez na estreia do qualifying do Australian Open nesta terça-feira (7).

O brasileiro conquistou a vitória com parciais de 6/4 e 6/0, com direito a um "pneu" - set vencido por 6x0 - no segundo set. A vitória representa a 11ª consecutiva de Fonseca, que está em uma fase de ascensão no circuito, com dois títulos recentes no Next Gen ATP Finals e no Challenger de Camberra.

O tenista, que se aproxima do top 100 do ranking mundial, enfrentará Coleman Wong, de Hong Kong, na próxima rodada.

Além de Fonseca, outros dois brasileiros avançaram na competição. Thiago Monteiro, de 30 anos, venceu o australiano Jason Kubler por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (4) e 7/6 (4).

Monteiro, que ocupa a 109ª posição no ranking mundial e enfrentará o francês Valentin Royer na próxima fase.

Já Laura Pigossi, única mulher brasileira no qualifying, também avançou ao vencer a espanhola Guiomar Maristany Zuleta por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. A tenista, atualmente 160ª no ranking da WTA, agora enfrentará a suíça Viktorija Golubic.

Outros resultados de brasileiros no qualifying

Na estreia da chave masculina, Gustavo Heide foi derrotado pelo sérvio Laslo Djere com parciais de 6/3 e 6/1. Felipe Meligeni também não conseguiu avançar, abandonando a partida contra o francês Clement Chidekh após perder o primeiro set por 6/4 e empatar o segundo em 1/6, devido a dores.

