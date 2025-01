João Fonseca vence Ethan Quinn e inicia o ano com o Challenger de Camberra

O carioca João Fonseca garantiu um início memorável para a temporada no tênis, levando a taça já no primeiro torneio, em um jogo, que aconteceu na madrugada deste sábado (4), onde venceu o norte-americano Ethan Quinn por 2 sets a 0 com um duplo 6-4, conquistando o título do Challenger de Camberra, na Austrália, o quarto título na história de sua carreira.

Com apenas 18 anos, ele fez história como o número 145 do mundo e garante sua segunda conquista nível challenger, a maior para ele, que havia vencido em agosto o torneio de Lexington, nos Estados Unidos, na época com 17 anos.

Além disso, essa é sua 10ª vitória seguida, chegando à final sem ter pedido um set sequer e deixou para trás Mackenzie McDonald, Duje Ajduković, Harold Mayot e Jacob Fearnley, mantendo a marca contra Quinn.

Com o título conquistado em Camberra, João soma 125 pontos e em breve deve figurar na 113ª posição no ranking da ATP, a sua melhor colocação da carreira.

Ele agora segue na Austrália, onde disputará o qualifying do Australian Open, primeiro Grand Slam do ano no tênis, ainda sem um adversário definido.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também