João Fonseca vence tenista tcheco e vai para semifinal do Next Gen ATP Finals

O tenista brasileiro João Fonseca, de 18 anos, número 145 do mundo, manteve sua invencibilidade no Next Gen ATP Finals ao vencer o tcheco Jakub Mensik, 48º do ranking, por 3 sets a 2, em uma partida disputada nesta sexta-feira (20), em Jedá, na Arábia Saudita.

Com parciais de 3/4, 4/3, 4/3, 3/4 e 4/3, Fonseca garantiu a sua terceira vitória consecutiva no torneio e avançou às semifinais, liderando o Grupo Azul.

Ao longo da partida de 2h11min, o brasileiro teve que superar um desconforto no braço direito. “Em qualquer esporte, você precisa pensar no agora, e não no amanhã. Mesmo já sabendo que estava classificado, dei o meu melhor em quadra. Assim é o tênis”, afirmou.

Com a vitória, Fonseca acumulou mais de R$ 1,5 milhão em premiações e segue na luta pelo título.

Nas semifinais, ele enfrentará o francês Luca Van Assche, número 128 do mundo, neste sábado (21). “É a primeira vez que jogarei contra o Luca. Ele é um jogador sólido, e farei o meu melhor para vencer”, disse o brasileiro.

