Jogador marca primeira cesta de quatro pontos da história do basquete

A linha de quatro pontos no basquete já é uma realidade nas Filipinas. O arremesso foi testado pela primeira vez na história das competições oficiais nesta segunda-feira (19), na Copa do Governador.

O jogador responsável pelo lance foi Chris Banchero, que entrou para a história e somou quatro pontos na vitória do Meralco Bolts sobre o Magnolia Hotshots por 99 a 94. Essa foi a primeira vez que a linha de quatro pontos foi utilizada em um campeonato oficial de basquete.

A linha de quatro pontos na liga das Filipinas foi colocada a uma distância de a 8,22m da cesta. "Normalmente atiro daquela distância, então isso é natural para mim. É preciso adaptar-se porque é uma jogada importante. Quatro pontos podem fazer você perder a vantagem em uma partida. É divertido jogar com esse arremesso. Veremos como vai ser e se querem mantê-lo. É bom estar nos livros de história", disse Banchero,

O teste da cesta de quatro pontos nas Filipinas gerou debate entre especialistas e fãs do esporte. Essa polêmica já é discutida há anos, e ressurgiu após o jogo. Alguns acreditam que a novidade "revolucionaria a partida", enquanto outros consideram o lance uma "aberração" e um "ataque ao basquete".

Veja o lance clicando aqui.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também