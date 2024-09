Judô, futebol: Confira a agenda de esportes neste fim de semana em MS

Mato Grosso do Sul terá diversos eventos de esportes neste último fim de semana de setembro. Judô, Mountain Bike, futebol e corrida vão acontecer em Campo Grande, Amambai e Anastácio.

Além disso, federações do Estado vão apoiar eventos na Bahia e Uruguai. Confira a programação completa:

Sexta-feira (27)

Judô - Campeonato Estadual de Veteranos, Campeonato Estadual de Kata e por Equipes; sexta-feira (27) ao domingo (29), no Ginásio Guanandizão - Av. Pres. Ernesto Geisel, 6859;

4ª Etapa do Circuito Estadual SUB - 17 e SUB - 19 feminino e masculino - na sexta e sábado, o evento será das 8h às 21h. Já no domingo, vai acontecer das 8h às 13h, na Praça Esportiva Belmar Fidalgo;

GP Crepúsculo de Mountain Bike | Em Amambai - na sexta-feira (27) ao domingo (29), a partir das 19h, no Centro de Convenções Cláudio Valério da Silva - Rua João Leite Ribeiro;

Atualização de regras de futebol | Em Anastácio - na sexta-feira (27) ao domingo (29), a partir das 19h, no Centro de Convenções Cláudio Valério da Silva;

Sábado (28)

Avaliação física para monitoramento de desempenho no esporte - Bloco III avaliação dos atletas Paradesporto. A atividade é do programa Sistema de Detecção de Talentos Esportivos do Estado de Mato Grosso do Sul (Sisdete). No sábado (28) e domingo (29), a partir das 19h, no Centro de Referência de Esporte e Cultura Escolar Riachuelo;

Domingo (29)

1ª Corrida UCDB - a partir das 7h30, na Av. Tamandaré, 6.000;

Apoio

A Federação de Ginástica e Tênis de Mato Grosso do Sul estão dando apoio para o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Rítmica, em Lauro Freitas (BA), que começa nesta sexta-feira (27) e vai até domingo (29).

Já o evento de tênis, o Gira do Cosat, começou dia 21 de setembro, em Punta del Este (Uruguai), e vai até este domingo (29).

