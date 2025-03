Judocas de MS disputam o Meeting Estadual no fim de semana

A partir desta sexta-feira (7) até domingo (9), o Ginásio Guanandizão, em Campo Grande, será o palco do Meeting Estadual de Judô 2025, reunindo judocas de diversas regiões de Mato Grosso do Sul.

O evento, que tem entrada gratuita, será decisivo para os atletas que buscam vaga no Campeonato Brasileiro Regional IV, marcado para o fim de março, em Ji-Paraná (RO).

Com a participação de mais de 600 judocas representando 47 clubes, o torneio será a segunda etapa do Circuito Estadual e funcionará como a última seletiva para definir os classificados para a competição nacional.

A expectativa dos organizadores é que o evento proporcione grandes duelos e contribua para o fortalecimento do judô sul-mato-grossense, preparando os competidores para desafios em nível nacional.

