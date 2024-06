Julgamento de Gabigol é adiado e não tem data para acontecer

O julgamento de Gabigol, que está sob acusação de tentar fraudar o exame antidoping, foi adiado. A audiência estava marcada para a próxima sexta-feira (07), em Lausanne, na Suíça, na Corte Arbitral do Esporte (CAS).

O adiamento aconteceu por um pedido da União Federal, que é parte do processo e alega que não foi devidamente notificada e, por isso, não indicou um árbitro para o julgamento. O órgão solicitou uma nova data, e o CAS acatou. As partes foram informadas na manhã desta quinta-feira (06), assim que Gabigol desembarcou na Suíça.

Ainda sem nova data para audiência, há duas possíveis decisões no julgamento do CAS: Gabigol ser absolvido ou cumprir a pena até abril de 2025, conforme a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), no Brasil, que aplicou dois anos de suspensão. Portanto, a pena não pode aumentar.

Mas há um impasse no julgamento, começando pelo efeito suspensivo. Todo o processo no CAS gera um custo judicial que deve ser dividido entre as partes. Na ocasião, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) não pagou a sua parte dos custos judiciais e perdeu o prazo para a indicação do árbitro.

A defesa de Gabigol foi notificada e pagou o valor que restava para dar continuidade ao processo. O CAS indicou um árbitro para compor a mesa. Ficou definido então, dois ingleses e um suíço. O trio concedeu, por unanimidade, o efeito suspensivo para o jogador voltar a atuar.

O julgamento do mérito que seria amanhã, seguiria a mesma dinâmica do julgamento do efeito suspensivo. Os mesmos três árbitros participariam da audiência e tomariam a decisão. Em cima disso, a ABCD, junto à União, solicitou o adiamento, alegando que um dos árbitros não foi indiciado pela acusação. A tendência é que seja formado um novo trio de árbitros para o novo julgamento.

Vale destacar que a audiência desta sexta não previa que a decisão final fosse divulgada no mesmo dia. Durante a audiência, os árbitros iriam ouvir as partes, analisar provas e colher os depoimentos do atleta e das testemunhas. O depoimento de Gabigol é visto como "crucial".

