Novo julgamento de Gabigol é marcado para junho

Após polêmica ao usar camisa do Corinthians, Gabigol tem mais uma coisa para se preocupar. O jogador terá novo julgamento pela acusação de tentativa de fraude em exame antidopagem, desta vez na Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, no dia 7 de junho.

Segundo o jornalista Venê Casagrande, Gabigol participará presencialmente do julgamento.

O CAS julgará o caso do jogador e decidirá se ele continuará suspenso até abril de 2025 ou será absolvido. O tribunal internacional é a última instância da Justiça no esporte, ou seja, caso seja considerado culpado das acusações, o atacante do Flamengo não poderá entrar com outro recurso para se livrar da punição.

No primeiro momento, o atacante foi punido com suspensão de dois anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) em março deste ano, mas conseguiu efeito suspensivo no fim de abril.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também