Kits da Corrida do Pantanal 2024 já têm data de entrega; saiba mais

Está chegando! A organização da Corrida do Pantanal anunciou, nas redes sociais, as datas para a retirada dos kits da Corrida do Pantanal 2024. As retiradas ocorrerão nos dias 19, 20 e 21 de setembro, na véspera da corrida.

Os kits serão disponibilizados no Centro de Convenções Albano Franco, localizado na Av. Mato Grosso, 5017. Na quinta e na sexta-feira o horário de retirada será das 09h às 21h. No sábado, das 9h às 18h.

kits incluem:

Camiseta;

Número de peito;

Chip de cronometragem (para os inscritos nas distâncias de 8 km e 15 km);

Medalha (a ser entregue no final da prova);

*No dia da retirada, é obrigatória a apresentação de um documento original de identificação com foto (RG ou CNH) e a confirmação de inscrição, que pode ser apresentada por meio do e-mail ou no site da corrida.

Conforme organização, será permitido que terceiros retirem os kits em nome dos atletas, se apresentarem um documento original de identificação (RG ou CNH) e uma cópia ou impressão do documento do participante inscrito, além da confirmação de inscrição.

Corrida do Pantanal 2024

A programação conta com uma caminhada de 5 km no Parque das Nações Indígenas, e as corridas de 8 km e 15 km no Parque dos Poderes e pelo Centro de Campo Grande.

A Corrida do Pantanal é promovida pelo Sistema Fiems e Sesi/MS, em parceria com a TV Morena.

