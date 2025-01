Léo Batista está internado em estado grave no Rio de Janeiro

O jornalista esportivo João Baptista Belinaso Neto, mais conhecido como Léo Batista, de 92 anos, está internado em estado grave em um hospital no Rio de Janeiro.

Léo Batista foi hospitalizado nesta semana após sofrer complicações relacionadas a uma trombose, que é a formação de coágulos sanguíneos em veias ou artérias.

O veterano jornalista está internado no Hospital Rios D'Or, localizado no Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Embora o hospital tenha informado que não divulga informações sobre o estado de saúde de pacientes sem a autorização da família ou do próprio paciente, sabe-se que o quadro de Léo é delicado.

Léo é considerado um dos maiores nomes da comunicação brasileira, com mais de 70 anos de carreira. Natural de Cordeirópolis, interior de São Paulo, ele iniciou sua trajetória no rádio antes de se tornar um dos ícones da televisão.

Desde 1970 ele está na Globo, sendo um dos funcionários mais antigos da emissora. Sua carreira é marcada por coberturas históricas de 13 edições dos Jogos Olímpicos e 13 Copas do Mundo, além de ter sido pioneiro em programas como Jornal Hoje, Globo Esporte e Esporte Espetacular.

Léo também ficou famoso por ser o responsável pelas icônicas ‘Zebrinhas’ nos Gols do Fantástico.

