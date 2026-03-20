Menu
Menu Busca sexta, 20 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
Esportes

Lesão tira Alisson de amistosos e Ancelotti chama Hugo Souza, do Corinthians

Brasil enfrenta França e Croácia na Data Fifa de março

20 março 2026 - 15h55Vinicius Costa
Hugo Souza, goleiro do CorinthiansHugo Souza, goleiro do Corinthians   (Heuler Andrey/Getty Images)

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, foi convocado nesta sexta-feira (20) para a Seleção Brasileira após o corte de Alisson por lesão.

A convocação foi feita pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia, válidos pela Data Fifa de março.

Além de Hugo Souza, o treinador contará com os goleiros Bento e Ederson para os compromissos internacionais.

O Brasil enfrenta a França no dia 26 de março, em Boston, e depois encara a Croácia no dia 31, em Orlando, ambos nos Estados Unidos.

A convocação ocorre em meio à preparação da seleção para a Copa do Mundo de 2026, com a comissão técnica avaliando novas opções para o elenco. 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sorteio da Copa do Brasil 2024
Esportes
Copa do Brasil chega à quinta fase com 32 times na disputa
Operário carimbou a vaga para a final
Esportes
Operário vence Corumbaense mais uma vez e chega a quarta final seguida no Estadual
Alex Choco marcou três gols na partida
Esportes
Em jogo com três expulsões, Bataguassu goleia Naviraiense e vai à final do Estadual
Brasil está fora da competição
Esportes
Brasil fica fora do Mundial feminino após revés contra China
Valverde foi o nome do jogo de ida
Esportes
Com boa vantagem, Real quer carimba vaga contra o City na Liga dos Campeões
Seleção do Irã pode jogar no México
Esportes
Irã pede transferência de partidas da Copa do Mundo para o México
Carlo Ancelotti fez a última convocação antes da Copa do Mundo
Esportes
Ancelotti faz última convocação antes da lista final para Copa e deixa Neymar de fora
Mulheres estão cada vez mais inseridas nos gramados
Esportes
Mulheres quebram barreiras e transformam o futebol de MS com presença feminina que faz história
Operário faz cinco jogos na primeira fase, dois em Campo Grande e três fora de casa
Esportes
Operário estreia fora de casa na Copa Verde e terá dois jogos em Campo Grande
Hugo foi derrotado nas quartas de final
Esportes
Hugo Calderano perde de algoz olímpico e cai em torneio na China

Mais Lidas

Caso aconteceu em uma escola municipal da cidade
Polícia
'Namoro' de monitor de escola municipal com menina de 13 anos é descoberto em Campo Grande
Mandado está sendo cumprido no Camelódromo
Polícia
Camelódromo é alvo de operação da PF contra esquema milionário de descaminho
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/3/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/3/2026
Abadio morreu em dezembro do ano passado
Polícia
Polícia Civil captura homem por latrocínio brutal de idoso no Jardim Colibri