Lesão tira Alisson de amistosos e Ancelotti chama Hugo Souza, do Corinthians

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, foi convocado nesta sexta-feira (20) para a Seleção Brasileira após o corte de Alisson por lesão.
A convocação foi feita pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia, válidos pela Data Fifa de março.
Além de Hugo Souza, o treinador contará com os goleiros Bento e Ederson para os compromissos internacionais.
O Brasil enfrenta a França no dia 26 de março, em Boston, e depois encara a Croácia no dia 31, em Orlando, ambos nos Estados Unidos.
A convocação ocorre em meio à preparação da seleção para a Copa do Mundo de 2026, com a comissão técnica avaliando novas opções para o elenco.Reportar Erro
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