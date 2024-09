Lutadora australiana desafia a brasileira Cris Cyborg

A australiana Sara Collins desafiou a brasileira Cris Cyborg após derrotar a norte-irlandesa Leah McCourt na luta principal do Bellator Champions Series: Londres, no último sábado (14), na arena OVO Wembley.

A vitória colocou a atleta de 34 anos e apenas seis lutas profissionais de MMA na pole position para desafiar a campeã peso-pena da organização, Cris Cyborg, e ela não deixou isso escapar ao dar entrevista logo após o combate. "Não caiu (a ficha ainda), mas Cyborg, estou chegando", disse a lutadora.

Pouco depois, ao comentar a possibilidade, Collins admitiu que sente receio de enfrentar a brasileira. "Mas vou voltar à academia e treinar duro", completou a australiana.

Antes de pensar em defender o cinturão do Bellator, Cris Cyborg fará um duelo de campeãs com a brasileira Larissa Pacheco, vencedora do torneio peso-pena da PFL em 2023.

