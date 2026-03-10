Menu
Esportes

Mais de 480 atletas disputam Torneio Centro-Oeste de NataÃ§Ã£o em Campo Grande

CompetiÃ§Ã£o serve como chance para conquistar Ã­ndices e participar dos Campeonatos Brasileiros de Categoria

10 marÃ§o 2026 - 15h41Luiz Vinicius
Modalidade da natação Modalidade da nataÃ§Ã£o   (Foto: RogÃ©rio Santana/Ilustrativo)

O Rádio Clube Campo vai receber entre os dias 12 e 15 de março, o Torneio Centro-Oeste de Natação nas categorias do infantil ao sênior, promovido pela Federação de Desportos Aquáticos de Mato Grosso do Sul.

A competição é para atletas a partir dos 13 anos e terá participação de mais de 480 atletas, batendo um novo recorde de participantes.

Estarão presente atletas de 32 clubes de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Paraná e Rio de Janeiro, divididos em diversas categorias.

A competição também servirá como oportunidade para obtenção de índice para participação nos Campeonatos Brasileiros de Categoria.

SERVIÇO:

Torneio Centro-Oeste de Natação Infantil a Sênior
Rádio Clube: Rua Barão do Rio Branco, nº 1924, Centro
Horários: Manhã: 08:30hs / Tarde: 16hs.

