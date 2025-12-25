Menu
Marta e Gabi Zanotti disputam prêmio Rainha da América

Resultado da votação do Jornal El País, será divulgado no dia 31 de dezembro

25 dezembro 2025 - 16h49Sarah Chaves, com Agência Brasil
Em 2025, Marta também voltou a figurar entre as indicadas à Bola de Ouro, da revista France FootballEm 2025, Marta também voltou a figurar entre as indicadas à Bola de Ouro, da revista France Football   (Staff Images Woman/Conmebol)

As brasileiras Marta e  Gabi Zanotti estão entre as finalistas do prêmio Rainha da América 2025, concedido pelo jornal El País à melhor jogadora em atividade no continente. A premiação é definida por votação de jornalistas de toda a América, e o resultado será divulgado no dia 31 de dezembro.

Atual vencedora do prêmio, Gabi Zanotti viveu mais uma temporada de destaque com a camisa do Corinthians. Aos 40 anos, a meia foi a principal referência técnica da equipe em 2025, terminando o ano como artilheira do time, com 19 gols. Seis deles foram marcados na Libertadores, competição em que comandou a sexta conquista continental do clube, além de ser protagonista do sétimo título brasileiro do Timão, reforçando seu papel decisivo no futebol feminino nacional.

Já Marta, que atua pelo Orlando Pride, voltou a brilhar com a Seleção Brasileira Feminina ao liderar a conquista da Copa América disputada no Equador. A camisa 10 marcou dois gols na final contra a Colômbia, foi eleita a melhor jogadora do torneio e reafirmou sua relevância internacional aos 39 anos. Em 2025, Marta também voltou a figurar entre as indicadas à Bola de Ouro, da revista France Football.

Além das brasileiras, a lista de finalistas conta com a jovem paraguaia Cláudia Martínez, de apenas 17 anos, destaque do Olímpia. Revelação do futebol sul-americano em 2025, a atacante foi artilheira da Copa América, ao lado da brasileira Amanda Gutierres, e também se destacou no Sul-Americano e no Mundial Sub-17, além de conquistar a Supercopa Paraguaia pelo clube.

Criado em 2021, o Rainha da América surgiu como versão feminina do tradicional prêmio Rei da América, entregue desde 1985 ao melhor jogador do continente. Nas edições anteriores, o Brasil venceu três vezes, com Tamires (2021), Priscila (2023) e Gabi Zanotti (2024). A única exceção foi em 2022, quando a colombiana Linda Caicedo, então no Deportivo Cali e hoje no Real Madrid, ficou com o troféu.

