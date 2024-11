Marta é indicada a Melhor Jogadora da temporada na liga feminina dos EUA

Marta, ícone do futebol brasileiro e mundial, está concorrendo a prêmios importantes na National Women's Soccer League (NWSL), liga de futebol feminino dos Estados Unidos, onde a brasileira atua pelo Orlando Pride.

Após uma temporada de destaque pelo Orlando Pride, com dez gols, ela ajudou o time a conquistar a Supporters' Shield, premiação ao melhor desempenho na fase de classificação.

Além de ser finalista ao título de Melhor Jogadora (MVP) da liga, Marta também disputa o prêmio de Melhor Meio-Campista da temporada.

Na eleição de MVP, Marta concorre com a colega de equipe Barbra Banda, a atacante mais produtiva do Pride e vice-artilheira da liga, com 15 gols. A lista de finalistas também inclui Thabita Chawinga, artilheira da temporada pelo Kansas City Current, e as americanas Trinity Rodman e Sophia Smith.

Além disso, o Orlando Pride enfrenta o Kansas City Current na semifinal da competição, no próximo dia 17, com as também brasileiras Angelina e Adriana. Esse confronto terá ainda o duelo com Debinha, destaque do Kansas.

A outra semifinal será disputada entre o Gotham e o Washington Spirit, único time sem brasileiras entre as semifinalistas, marcada para o dia 16 de novembro.

A votação para os prêmios da liga envolve uma combinação de votos de jogadoras, técnicos e proprietários de clubes, jornalistas e torcedores, com as vencedoras sendo reveladas antes da final da liga, marcada para 23 de novembro.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também