Marta se apresenta e completa Seleção Feminina para Paris 2024

Sete jogadoras que estavam nos Estados Unidos chegaram na Granja Comary, em Teresópolis na terça-feira (9), para completar o elenco da Seleção Feminina de Futebol nas Olimpíadas

Marta, Kerolin, Adriana, Angelina, Rafaelle, Tarci e Lauren se apresentaram para a equipe do técnico Arthur Elias.. Todas atuam em times de futebol na América.

O time conta com todas 18 atletas inscritas para a disputa da Olimpíada de Paris e também terá quatro convocadas como suplentes. Elas viajarão com a delegação dia 17 de julho para a França, mas só poderão participar dos jogos em caso de corte. Veja quem são as convocadas:

Goleiras – Lorena, Tainá,

Defesa – Rafaelle, Tarciane, Thais F. Antonia, Tamires, Yasmim

Meio-campistas - Ana Vitória, Duda Sampaia, Yaya,

Atacantes -Adriana, Gabi Nunes, Gabi Portilho, Jheniffer, Kerolin, Ludmila, Marta

Suplentes - Luciana, Luren, Angelina, Priscila



