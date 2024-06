Mbappé cobra salários atrasados do PSG

Kylian Mbappé está cobrando o PSG pelos pagamentos de quase 100 milhões de euros, equivalente a R$ 583 milhões, referentes a salários e bônus.

Segundo o jornal francês 'L'Équipe', a notificação foi enviada na sexta-feira (21), por meio da Liga Profissional de Futebol (LFP). O agora jogador do Real Madrid alega que o antigo clube não pagou o ordenado referente aos meses de abril e maio.

O atacante também cobra os bônus que tinha acertado com os parisienses por ter permanecido na equipe em 2022. Ao 'L'Équipe', o clube informou que "as negociações continuam".

No entanto, o PSG tem até o próximo dia 30 para pagar o jogador. Vale lembrar que Mbappé chegou a ser cortado da viagem de pré-temporada 22/23, ao informar que não renovaria seu contrato até 2025. O jogador foi reintegrado após um acordo com o time, no qual abriria mão dos bônus de fidelidade.

O contrato de Mbappé com o PSG se encerra em 30 de junho. O jogador foi anunciado como novo reforço do Real Madrid em 3 de junho e assinou com o clube espanhol por cinco temporadas, até junho de 2029.

