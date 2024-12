Memphis Depay projeta títulos ao lado de Yuri Alberto no Corinthians em 2025

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, revelou que o holandês Memphis Depay, do mesmo time, demonstrou confiança na parceria entre eles para a próxima temporada.

Durante uma entrevista ao Podpah, nesta sexta-feira (6), Yuri mencionou uma mensagem que recebeu de Memphis, na qual o jogador projetou a conquista de títulos pelo clube em 2025.

"No ano que vem a gente vai ganhar muitas coisas juntos, a gente vai conquistar título", escreveu Memphis ao camisa 9.

Apesar da possibilidade de Yuri ser alvo de clubes europeus na próxima janela de transferências, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, garantiu que o atacante permanecerá no Timão.

Melo reafirmou que fará o possível para mantê-lo e destacou a alta multa rescisória do jogador. "O torcedor pode ficar tranquilo. No que depender de mim, o Yuri Alberto fica. Ele tem muito a cumprir aqui", disse.

A diretoria do clube também tem como meta arrecadar R$ 181 milhões com vendas de jogadores em 2025, o que coloca Yuri Alberto como peça-chave para atingir os objetivos financeiros e esportivos do time.

