Morre aos 68 anos Adílio, ídolo do Flamengo

Nesta segunda-feira (05) morreu Adílio, um dos maiores ídolos do Flamengo e terceiro jogador que mais vestiu a camisa rubro-negra na história, com 617 partidas.

O craque lutava contra um câncer no pâncreas e estava internado em um hospital na Freguesia de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Seu quadro piorou na semana passada, e ele não resistiu ao avanço da doença.

Nascido em 15 de maio de 1956, Adílio de Oliveira Gonçalves estreou nos profissionais do Flamengo em 27 de abril de 1975, quando tinha apenas 18 anos. O "Brown", como era chamado por seus companheiros por causa da adoração ao cantor americano James Brown, vestiu a camisa rubro-negra até 1987 e marcou 129 gols, tornando-se o 14º maior artilheiro do clube com 129 gols.

Com a camisa rubro-negra, ele conquistou cinco Campeonatos Carioca - 1978, 1979 duas vezes, 1981 e 1986 -, três Brasileiros - 1980, 1982 e 1983 -, uma Libertadores e um Mundial de Clubes, ambos em 1981), com direito a gol nas finais do Mundial, contra o Liverpool, da Inglaterra.

Adílio formou com Zico e Andrade o melhor meio-campo da história do Flamengo. A qualidade de passe era uma das maiores virtudes do então camisa 8. A capacidade de controlar a velocidade do jogo, reter a posse de bola e iniciar os ataques da equipe fizeram dele um dos grandes jogadores da época no país, chegando à seleção brasileira nos anos 80.

Além do Flamengo, Adílio jogou também pelo Coritiba, Barcelona de Guayaquil (Equador), Alianza Lima (Peru) e, no fim da carreira, por clubes do interior do Rio de Janeiro, como América de Três Rios, Friburguense e Barreira

Após encerrar a carreira nos gramados, Adílio também fez sucesso como jogador de futsal, atuando como ala-pivô, e foi campeão do Mundial de Futsal pelo Brasil em 1989. Também chegou a trabalhar como treinador em equipes de base do Flamengo e foi tricampeão carioca sub-20 em 2005, 2006 e 2007.

