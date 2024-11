MS é ouro: pequeno atleta conquista pódio no Campeonato Brasileiro de Karatê

O atleta Sul-mato-grossense Kenzo Hiratsuka, de 10 anos, conquistou medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Karatê, em Recife, na categoria sub-12, faixa de branca a verde, menos 30 kg, no kumite (luta).

A família havia movimentado a venda de uma rifa para arrecadar dinheiro para que o atleta pudesse viajar para o campeonato. Kenzo faz parte da delegação de Mato Grosso do Sul, que conta ainda com outros atletas de Campo Grande e também do interior.

Kenzo Hiratsuka é atual campeão estadual na categoria sub-10 em 2023. Além disso, possui a maior pontuação na categoria Sub-12 nas competições estaduais.

O atleta começou no esporte aos 5 anos e aos 6 já competia.

