Mundial de Clubes 2025: Após sorteio, grupos da competição estão definidos; confira

A FIFA realizou, nesta quinta-feira (05), o sorteio dos grupos da primeira edição do novo Mundial de Clubes, que será disputado nos Estados Unidos entre 15 de junho e 13 de julho de 2025.

O torneio seguirá o formato similar ao da Copa do Mundo, com a primeira fase sendo composta por três jogos por equipe, e os dois primeiros de cada grupo avançando para as oitavas de final, onde começam as partidas de mata-mata em confronto único.

Sorteio

A divisão dos times nos potes foi feita de acordo com os rankings continentais, visando garantir equilíbrio competitivo e diversidade geográfica. Os 32 times foram organizados nos seguintes potes:

Pote 1: Os quatro melhores times do ranking europeu e os quatro melhores times do ranking da América do Sul.

Pote 2: Os outros oito times da Europa classificados para o torneio.

Pote 3: Os dois melhores times dos rankings da Ásia, África, Américas Central e do Norte, além dos outros dois representantes da América do Sul.

Pote 4: Os outros times classificados, incluindo os representantes da Oceania e do país-sede.

Veja como ficaram os grupos:

Grupo A

Palmeiras

Porto (POR)

Al-Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

Botafogo

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique (ALE)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Grupo D

Flamengo

Espérance de Tunis (TUN)

Chelsea (ING)

León (MEX)

Grupo E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Inter de Milão (ITA)

Grupo F

Fluminense

Borussia Dortmund (ALE)

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City (ING)

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus (ITA)

Grupo H

Real Madrid (ESP)

Al-Hilal (SAU)

Pachuca (MEX)

RB Salzburg (AUT)

