Mundial de Clubes 2025: veja datas, horários e locais dos jogos dos clubes brasileiros

A Fifa divulgou neste sábado (7) os detalhes sobre os estádios e horários dos jogos da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025, que será realizado nos Estados Unidos entre os dias 15 de junho e 13 de julho.

Será a primeira edição do torneio, com 32 equipes, seguindo o formato ampliado.

Os clubes brasileiros estrearão da seguinte forma:

Palmeiras: Enfrenta o Porto no jogo de abertura, no dia 15 de junho, às 18h (horário de Mato Grosso do Sul), no MetLife Stadium, em Nova York.

Botafogo: Seu primeiro jogo será contra o Seattle Sounders, no dia 16 de junho, às 22h, no Estádio Lumen Field, em Seattle.

Flamengo: Estreia também no dia 16, às 21h, contra o Esperánce de Tunis, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Fluminense: Joga contra o Borussia Dortmund no dia 17 de junho, às 12h, novamente no MetLife Stadium.

Confira a agenda dos clubes brasileiros:

Botafogo

(16/06 - 22h) x Seattle Sounders - Estádio Lumen Field - Seattle

(19/06 - 21h) x Paris Saint-Germain - Rose Bowl Stadium - Los Angeles

(23/06 - 15h) x Atlético de Madrid - Rose Bowl Stadium - Los Angeles

Flamengo

(16/06 - 21h) x Esperánce de Tunis - Estádio Lincoln Financial Field - Filadélfia

(20/06 - 14h) x Chelsea - Estádio Lincoln Financial Field - Filadélfia

(24/06 - 21h) x León - Camping World Stadium - Orlando

Fluminense

(17/06 - 12h) x Borussia Dortmund - MetLife Stadium - Nova Jersey

(21/06 - 18h) x Ulsan - MetLife Stadium - Nova Jersey

(25/06 - 15h) x Mamelodi Sundowns - Hard Rock Stadium - Miami

Palmeiras

(15/06 - 18h) x Porto - MetLife Stadium - Nova Jersey

(19/06 - 12h) x Al Ahly - MetLife Stadium - Nova Jersey

(23/06 - 21h) x Inter Miami - Hard Rock Stadium - Miami

