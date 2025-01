Não deu! Brasil perde para Dinamarca e é eliminado do Mundial de Handebol

A Seleção Brasileira masculina de handebol teve o sonho da classificação para as semifinais do Mundial da Handebol interrompido pela Dinamarca, atual tricampeã mundial e campeã olímpica.

Os brasileiros foram derrotados por 33 a 21 em Oslo, mas o resultado ainda representa um grande feito para o handebol brasileiro, que terminou a competição na sétima posição, pela primeira vez no top-8.

Durante o torneio, o Brasil conquistou vitórias memoráveis contra seleções tradicionais como Noruega, Suécia e Espanha, o que lhe garantiu uma vaga inédita entre os oito melhores do mundo.

O destaque da partida foi o goleiro Emil Nielsen, da Dinamarca, que teve o melhor aproveitamento do Mundial e foi fundamental para o triunfo de sua equipe. Ele foi eleito o melhor jogador em quadra.

Pelo lado brasileiro, Panda foi o artilheiro da partida com sete gols, seguido de Bryan, Rudolph e Santista, que marcaram três cada. Acácio, Jean-Pierre, Marquinhos e Leandro também contribuíram com gols.

A Dinamarca segue invicta, com 35 jogos sem perder em Mundiais, e se prepara para enfrentar o vencedor do duelo entre Portugal e Alemanha nas semifinais.

