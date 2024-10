Não será desta vez! Vini Jr. e Real Madrid não vão ao Bola de Ouro

Considerado o grande favorito à Bola de Ouro 2024, Vini Jr. não comparecerá a cerimônia de premiação em Paris nesta segunda-feira (28). A decisão veio à tona após vazar a informação de que o jogador não conquistará o prêmio, que deverá ser entregue ao volante Rodri, do Manchester City e campeão da última Eurocopa com a seleção espanhola.

A informação inicialmente foi dada pela rádio francesa RMC e pelo jornal espanhol Marca e posteriormente confirmada pelo ge. Além do brasileiro, nenhum outro membro do Real Madrid - seja jogador, membro da comissão técnica ou dirigente - irá ao Théâtre du Châtelet, local de cerimônia, ao contrário do que era esperado no fim de semana.

Os prêmios da revista France Football são entregues com base no desempenho dos atletas na temporada 2023/24. Por ter sido o mais decisivo jogador do Real Madrid, campeão da Supercopa da Espanha, do Campeonato Espanhol e da Champions League, Vinicius Junior era considerado o forte candidato. Rodri, do Manchester City, e Jude Bellingham, também do Real, seriam seus principais concorrentes.

Vini é o único brasileiro que concorre ao prêmio de melhor jogador. O atacante também esteve na lista final das temporadas 2021/22 e 2022/23 e terminou em oitavo e sexto, respectivamente. Desde 2007, quando Kaká conquistou o prêmio, que um jogador brasileiro não recebe a honraria.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também